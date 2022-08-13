Eşofman takımı aldılar, kargodan çaput parçaları çıktı - Son Dakika
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Eşofman takımı aldılar, kargodan çaput parçaları çıktı

13.08.2022 18:37
Eşofman takımı aldılar, kargodan çaput parçaları çıktı

Aydın'da yaşayan Nurcan-Fatih Bulut Çifti, internetten aldıkları eşofman takımı yerine kargo ile çaput parçaları gelince ne yapacaklarını şaşırdı.

Aydın'da yaşayan Nurcan- Fatih Bulut Çifti, internetten aldıkları eşofman takımı yerine kargo ile çaput parçaları gelince ne yapacaklarını şaşırdı. Giden paralarına değil dolandırıldıklarına yanan Bulut Çifti, yaşadıkları dolandırıcılık olayına kargo şirketinin de ortak olduğunu ileri sürerek "Parayı alan şirketi, bize eşofman yerine çaput parçası gönderen kişi ya da kurumun kim olduğunu açıklamıyor. Kargonun bu tutumu nedeniyle kargo şirketi ile dolandırıcılar ortak olduğunu düşünmeye başladık" diye konuştular.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler İlçe Merkezi Yedieylül Mahallesi'nde ikamet eden Nurcan Fatih Bulut Çifti, internetten beğendikleri bir eşofman takımını almak için sipariş ettiler. Siparişin şeffaf poşet içerisinde geleceğinin belirtildiğini ileri süren Nurcan Bulut, "Ürün siparişini verdikten sonra MNG Kargo'dan ürün ile mesajlar geldi. Daha sonraki gün kargo görevlisi ürünü getirdi. Biz ürünün şeffaf poşette geleceği yönünde anlaşmıştık deyince kargo görevlisi 'güvenilir site. Endişe etmeyin parasını ödeyin' deyince parayı ödedik. Paketi açtığımızda eşofman takımı yerine çaput parçaları ile karşılaştık. Hakkımızı aramak için MNG Kargo'ya gittik. Ancak kargo şirketi bizi dolandıran göndericinin iletişim bilgilerini vermiyor. Bu durumdan dolayı dolandırılmamızda kargo şirketinin de payı olduğundan endişe ediyoruz. Aklımıza acaba kargo şirketi ile ortak mı diye bile düşündük. İşin parasında değiliz ama hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi dolandırdılar başkaları dolandırılmasın" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Fatih Bulut, MNG Kargo, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşofman takımı aldılar, kargodan çaput parçaları çıktı - Son Dakika

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