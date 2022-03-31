Aydın'da yaşlı adam asılı halde bulundu - Son Dakika
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Aydın'da yaşlı adam asılı halde bulundu

31.03.2022 17:26
Aydın'da yaşlı adam asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 78 yaşındaki yaşlı adam, çatı katında asılı halde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 78 yaşındaki yaşlı adam, çatı katında asılı halde ölü bulundu.

Olay, Ata Mahallesi 620 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Yaşar Akbaş, 2 katlı binanın çatı katında asılı halde bulundu. Yaşlı adamı bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Akbaş'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. - AYDIN

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Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da yaşlı adam asılı halde bulundu - Son Dakika


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