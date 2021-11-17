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Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

17.11.2021 22:35
Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1981 sokak üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları bir süredir 81 yaşındaki Mehmet Duymaz'dan haber alamadı. Duymaz'ın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek çilingir marifeti ile kapıyı açıp eve giren polis ekipleri Duymaz'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Duymaz'ın ölüm haberi olay yerinde bulunan yakınlarını ve komşularını yasa boğdu. Duymaz'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Murat Uçkaç/İHA)

Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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