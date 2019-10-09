Son Dakika Haberleri: Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Olay Veysipaşa Mahallesi 1602 sokak numara 13'te meydana geldi. Veysipaşa Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Fadime B. evinde ölü bulundu. Sabah eşi Fadime B.'yi (72) yatağında hareketsiz şekilde gören Ahmet B. hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaşlı kadının ölümüyle ilgili incelemede bulundu. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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