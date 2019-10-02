Son Dakika Haberleri: Aydın'da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
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Aydın'da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası

27 dakika önce

Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Aydın'da

Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Germencik'te İçişleri Bakanlığının "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Kampanya kapsamında Camikebir Mahallesi'ndeki yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Kaymakam Vekili İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaya geçidinden geçerek broşürlerle sürücü ve yayaları bilgilendirdi.


Söke


Çeltikçi Ortaokulu yaya geçidindeki uygulamaya katılan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yaya güvenliğinin can ve malın korunması noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.


Programa İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

Germencik, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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