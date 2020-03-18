Aydın'da 'yaya öncelikli trafik' bilgilendirmeleri devam ediyor - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Yaya Öncelikli Trafik" programı kapsamında, daha düzenli ve sağlıklı trafik ortamı oluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.



İçişleri Bakanlığı'nın 28 Ocak 2019 tarihli yazısına istinaden, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla geride kalan 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmişti. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam eden bir kampanya uygulandı.



Yapılan çalışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada; "18 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 74. Maddesinde yapılan yeni düzenleme ile artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaret ve levhaları ile belirlenmiş Kavşak giriş ve çıkışları ile Yaya ve Okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.



Sürücülerin bu konuda sorumlulukları olduğu gibi yayalar da yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde yayalar için ışıklı işaret varsa muhakkak suretle bu işaretlere uymak zorundadırlar. Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar mutlak suretle yaya geçitlerini, yaya geçidi bulunmayan yerlerde ise kavşak giriş ve çıkışlarını kullanmak zorundadır.



Yayaya Çarpma sonucu meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirebilmek ve toplumda olumlu bir trafik bilinci oluşturmak amacı ile kanunlarla belirlenen bu hususlara uyulup uyulmadığı konusunda Şube Müdürlüğümüz tarafından sık sık bilgilendirme ve denetleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.



12 Mart 2020 tarihinde saat 11.00 – 12.00 arasında il merkezinde bulunan ışıklı yaya geçitlerinde yayalar üzerinde, saat 15.00 – 16.00 arasında ışıksız yaya geçitlerinde araç sürücüleri üzerinde olmak üzere yayaların ve araç trafiğinin yoğun olarak bulunduğu noktalarda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak vatandaşlara detaylı anlatıma sahip el broşürleri, kolonyalı mendil ve oto kokusu vermek sureti ile yaya geçitleri ve yayalara yönelik trafik ışıklarının önemine dikkat çekilmiştir.



Yaya geçitlerinde, yayaların ve araç sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları konusunda bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde de gerekli eğitim-bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek daha düzenli ve sağlıklı bir trafik ortamı oluşturarak gelecek nesillere olumlu bir trafik kültürü bırakmak için İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılmaktadır" denildi. - AYDIN