Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Erol Kaya'nın kullandığı 34 DB 0855 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolundaki Karacasu Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Himmet Civelek'e (65) çarpıp şarampole devrildi.
Kazada, Himmet Civelek hayatını kaybederken, sürücü ile otomobilde bulunan Bahri Karabuğa yaralandı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da yayaya çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika