Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü

13.11.2020 09:57
Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip ve çayın dışında her türlü tarım ürününün yetiştiği Aydın'da kış üzümlerinin hasadına başlandı.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip ve çayın dışında her türlü tarım ürününün yetiştiği Aydın'da kış üzümlerinin hasadına başlandı. Bu yıl kalite ve rekolteden oldukça memnun olduklarını belirten Paşayaylası üreticilerinden Ahmet Yılmaz, hava sıcaklıklarının devam etmesi nedeniyle kış üzümü hasadının bu yıl geç başladığını söyledi.

Aydıın'ın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği Paşayaylası'nda ceviz ve kestane hasadının ardından kışlık üzümlerin hasadına başlandı. İmece usulü gerçekleştirilen hasat sezonu adeta şenlik havasında geçerken, Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl doğal ürünlerin daha çok rağbet gördüğü belirtildi. Üzüm hasadına katılan vatandaşlardan Gündoğan Muhtarı Şuayip Çelik, "İnsanlar artık yiyip içerken sadece damak tadına değil tükettiği ürünlerin sağlığa faydasını da özenle inceliyor. Pek çok kişi hekim tavsiyesi ile organik sebze ve meyvelerden tüketmeye başladı. Bu kapsamda yaylalarda organik olarak üretilen ürünler de yoğun ilgi görüyor" dedi.

Halk arasında 'Gelin üzümü' olarak da bilinen kış üzümlerinin bu yıl oldukça verimli olduğunu belirten üreticilerden Ahmet Yılmaz, "Bu yıl kurak bir sezon yaşandı. Ancak yaylardaki hava sayesinde bizler kuraklıktan fazla etkilenmedik. Üzümler de oldukça güzel. Eskiden üretici için kaliteli ürün yetiştirmekten daha zor olan kaliteli pazar idi. Bu yıl pandemiden dolayı pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Şu anda üzümün kilosunu 5 TL'den satıyoruz. Durumdan herkes memnun" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü

Ahmet Yılmaz, Türkiye, Tarım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da yayla üzümleri üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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