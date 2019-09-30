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Aydın'da yaz devam ediyor

2 saat önce

Mevsim normalleri üzerinde sıcaklığın devam ettiği Aydın'da Eylül ayının son günü termometreler 33 dereceyi gösterince vatandaşlara denize akın etti.

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Mevsim normalleri üzerinde sıcaklığın devam ettiği Aydın'da Eylül ayının son günü termometreler 33 dereceyi gösterince vatandaşlara denize akın etti. Sahillerde ciddi bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler takvimler son baharı gösterse de adeta temmuz ayını yaşadılar.


Güne 27 derece sıcaklıkla başlayan Aydın'da öğlen saatlerinde 33 dereceye ulaşan ve 40 derece hissedilen sıcaklık nedeniyle fırsatını bulan herkes sahile koştu. Dünyaca ünlü kadınlar denizinde pek çok kişi Eylül ayının son gününde denize girip gönlünce serinledi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı Aydın'ın Kuşadası sahilindeki görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN

Eylül, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
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