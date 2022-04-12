Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

12.04.2022 16:57
Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Poyraz'ın Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesiyle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Söke ve Kuşadası ilçelerinde yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu öğrenildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Poyraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobiline çarptıkları bahanesi

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, eşine evde oturdukları sırada telefon eden bir kişinin otomobillerine çarptıklarını söyleyerek aşağıya inmelerini istediğini anlattı.

Eşi sokağa indiğinde kendisinin de pencereden baktığını aktaran Perihan Poyraz, şöyle konuştu:

"Arabanın arkasına dolandı. 'Bir şey var mı' diye eğildiği sırada adamlar saldırmaya başladı. Kafasını bile kaldıramadı. O sırada ben 'Ne yapıyorsunuz' diye bağırdım ve aşağıya koşmaya başladım. Aşağıya indiğimde Ergün yerde kanlar içindeydi. Yere düşünce saldırganlar arabaya binerek üzerinden geçmek istemişler ancak komşular da bağıra bağıra çıkınca korkarak arabayla kaçmışlar. Ergün hala yoğun bakımda, durumu aynı."

Emniyetten açıklama

Aydın Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ergün Poyraz'ın, tanık beyanlarına göre telefonla aranarak aracına çarpma bahanesiyle caddeye çağrıldığı, araçla gelen 3 şahsın Poyraz'ı darbederek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli araç plakası, markası ve kayıtlı olduğu şirket tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu araç Söke ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınmış, yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında şahıslara ait cep telefonları, dijital materyaller, ihale dokümanları ve farklı firmalara ait kaşeler ele geçirilmiş olup, şahıslara yönelik adli tahkikat başlatılmıştır."

Olay

Ergenekon davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan yazar Ergün Poyraz, dün Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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