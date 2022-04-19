Aydın'da yediği yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde ailesiyle restoranda yedikleri yemekten etkilendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Cihan ve Hasret Mercankaya ile çocukları Ece (6) ve Ege (4), 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yemek yedi. Ardından Didim'deki evlerine dönen ailede, anne ve çocukları rahatsızlandı.

Baba Cihan Mercankaya tarafından, Didim Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile çocukları, buradaki müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

Buradaki müdahaleye rağmen Ece Mercankaya, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Hasret ve Ege Mercankaya'nın ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.