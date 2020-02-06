Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıkıştığı yem karma makinesinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Esenköy Mahallesi'nde dün, yem karma makinesine sıkışarak yaşamını yitiren ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Tunca için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Çocuğun babası İbrahim ve annesi Dilek Tunca gözyaşı döktü.
Kılınan namazın ardından Tunca'nın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.
Olay
Nazilli ilçesinde dün, Oktay Tunca kendilerine ait çiftlikte yem karma makinesine montunu kaptırmış, ardından makine içinde sıkışarak hayatını kaybetmişti.