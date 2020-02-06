Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıkıştığı yem karma makinesinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıkıştığı yem karma makinesinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Esenköy Mahallesi'nde dün, yem karma makinesine sıkışarak yaşamını yitiren ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Tunca için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Çocuğun babası İbrahim ve annesi Dilek Tunca gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Tunca'nın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Olay

Nazilli ilçesinde dün, Oktay Tunca kendilerine ait çiftlikte yem karma makinesine montunu kaptırmış, ardından makine içinde sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Nazilli, Tunca, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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