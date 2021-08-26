Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi
26.08.2021 14:30
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ilçe milli eğitim müdürleri ile online toplantı düzenleyerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ilçe milli eğitim müdürleri ile online toplantı düzenleyerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.
Okulların açılacağı 6 Eylül için geri sayım başlarken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki okullarda da hummalı çalışmalar sürüyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin online olarak katıldığı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmaların planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN
Son Dakika 16:11 Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı 16:04 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme 15:41 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı 15:28 Eski Milletvekili Sebahat Akkiraz, "Fenerbahçe geliyor" isimli marş yaptı 15:22 Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı 14:56 İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan dükkanının ismi değişti 14:08 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak