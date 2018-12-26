Aydın'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu
9 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'dan Aydın'a yeni yıl öncesinde uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Aydın- İzmir
oto yolundaki uygulama noktasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K., S.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:50 Kaynak: İHA
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