Son Dakika Haberleri: Aydın'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Yeni Yıl Öncesi Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Aydın'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu 4 kilogram esrar ele geçirildiAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Aydın'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu
4 kilogram esrar ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a yeni yıl öncesinde uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Aydın- İzmir oto yolundaki uygulama noktasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K., S.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:18 Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa
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