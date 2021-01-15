Aydın'da yere yığılan kişinin yardımına halk otobüsü şoförü koştu - Son Dakika

Aydın'da şehir içi halk otobüsü şoförünün, yol kenarında beklerken fenalaşıp düşen kişiye yardım ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Efeler ilçesinde ASTİM-Tellidede hattında çalışan halk otobüsü şoförü Murat Balcıoğlu, yolun kenarında fenalaşarak düşen yaşlı bir kişiyi görünce aracını durdurdu.
Yere yığılan kişinin yanına giderek kaldırmaya çalışan Balcıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay anı, otobüsün güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaynak: AA
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