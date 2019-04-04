Son Dakika Haberleri: Aydın'da Yetenekli Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Aydın'da Yetenekli Öğrenciler Projelerini Sergiledi

1 saat önce

Aydın'da yetenekli öğrenciler projelerini sergilediAYDIN - Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği TÜBİTAK sergisinin açılışı yapıldı.

Aydın'da yetenekli öğrenciler projelerini sergiledi

AYDIN - Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği TÜBİTAK sergisinin açılışı yapıldı.
Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdi. Sergi açılışının ardından Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladıkları projeler gezildi. Vali Köşger ve beraberindeki protokol projeleri gezerek, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, üstün zekalı öğrencilerin yetiştirilmesinde Bilim Sanat Merkezlerinin önemine değinerek "Özellikle son dönemde, eğitimimizde uygulamada olan Bilim Sanat Merkezleri yerinde uygulamalardan birisi. Daha önce farklı zeka taşıyan çocuklarımızı eğitmekte sıkıntı yaşıyorduk. Bilim Sanat Merkezleri bu anlamda bir açığı kapattı. Bu çocukların hepsi burada hocaları ile birlikte işi bizzat kendileri yaparak, öğreniyorlar ve öğrenim modeli olarak ta çocukların kendi yetenekleri doğrultusunda ilave eğitimler veriliyor. Bugün TÜBİTAK sergisi yapmışlar onu gezerek çocuklarımızı teşvik ediyoruz" dedi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise Aydın'daki Bilim Sanat Merkezi'ni daha donanımlı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Burayı biz daha da güçlendireceğiz. Burada genetik laboratuvarı en kısa zamanda kurulacak. Öğrencilerimiz değişik okullarda okuyan öğrenciler, üstün zekalı diyebileceğimiz, üretken, çalışkan öğrencilerimiz. Biz bu öğrencilerimize desteğimizi daha da arttırarak burayı güçlendirerek geleceğimiz olan bu çocuklarımızı ülkemizin daha iyi yerlere gidebilmesi için temelden çok sağlam bir şekilde yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.
Serginin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: İHA

Selim Köşger, Aydın, Yerel
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