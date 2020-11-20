Yıkım kararı bulunan spor salonunda çatı yangını - Son Dakika

Yıkım kararı bulunan spor salonunda çatı yangını
20.11.2020 21:55
Aydın'ın Efeler ilçesinde yıkım kararı bulunan ilkokulun spor salonunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yıkım kararı bulunan ilkokulun spor salonunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi'ndeki hakkında yıkım kararı bulunan Zübeyde Hanım İlkokulunun bahçesinde kullanılmayan eski spor salonunun çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangında maddi hasar oluştu.
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