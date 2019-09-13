Aydın'da yıldırım düştü, incir toplayan genç öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde incir topladığı sırada bulunduğu alana yıldırım düşen 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Uzunlar Mahallesi'nde incir toplayan 19 yaşındaki Ufuk Anık'ın bulunduğu alana yıldırım düştü.

Ağır yaralanan Anık, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anık, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.