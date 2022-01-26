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AYDIN'DA YILIN İLK TATBİKATI GERÇEGİNİ ARATMADI - Son Dakika

AYDIN'DA YILIN İLK TATBİKATI GERÇEGİNİ ARATMADI

26.01.2022 18:18

AYDIN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 2022 yılının ilk 'Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı' 14 kurumdan 170 personel ve 35 aracın katılımı ile İncirliova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek kontrollü yıkımı yapılan bir okulda gerçekleştirildi.

AYDIN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 2022 yılının ilk 'Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı' 14 kurumdan 170 personel ve 35 aracın katılımı ile İncirliova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek kontrollü yıkımı yapılan bir okulda gerçekleştirildi.

Aydın'da 2022 yılının ilk 'Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı' 14 kurumdan 170 personel ve 35 aracın katılımı ile İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde depreme dayanıklı olmadığı belirlenerek yıkımı gerçekleşen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu enkazında gerçekleştirildi. Tatbikata Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri katıldı. Senaryo gereği enkaz sırasında çıkan yangın, alana gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Enkaz altında kalanlar ise ekipler tarafından yerleri tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Tatbikatta çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev alarak enkaz altına kalanların yakınlarını olay yerine yaklaştırmadı. Yaklaşık 2 saat süren tatbikat soğuk havaya rağmen başarıyla gerçekleştirildi.

'16 HEDEF VE 197 EYLEM İL GENELİNDE BELİRLENDİ'

İl genelinde 16 hedef ve 197 eylem belirlendiğini dile getiren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bilindiği üzere Aydın birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bununla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye olarak doğal afetlere karşı hazır olmak ve depreme karşı duyarlı olmak her türlü hazırlıklarımızı öncesinde yapıp böyle bir olayla karşılaştığımızda neyi nasıl yapacağımızı ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. Hepimizin bildiği üzere 2021 yılı İçişleri Bakanlığımızca Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. İlimizde de birçok kurum ve kuruluşumuzla iş birliği içerisinde önemli çalışmalar ortaya koymuştur. İlimiz risk azaltma planını faaliyete geçirdik. İlgili kurum ve kuruluşlardan çeşitli gruplar oluşturuldu. İl genelinde 16 hedef ve 197 eylem belirlendi. 2022 yılında da ilk tatbikatı burada gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'MUHTEMEL AFETLERDE TÜM EKİPLER HAZIR'

Aydın'da 'Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı'nın bu yıl düzenlenen tatbikatların ilki olduğunu belirten AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, "Saha tatbikatlarımızın amacı doğal afetler karşısında farkındalık sağlamak, afetlere farklı dirençli toplum oluşturmak çalışma gruplarında görev alan müdahale ekiplerinin hızlı verimli etkin koordinasyonunu sağlamak. Arama kurtarma personelimiz ve ilimizde bulunan müdahale ekipleriyle arama kurtarma potansiyelini öne çıkarmak, eksik yönlerimizi tespit etmek ve ilimizde yaşanabilecek muhtemel afetlerde tüm ekiplerinin hazır ve eğitimli olmasını sağlamaktır. Kentsel arama kurtarma, enkaz ve yangın gibi 14 kurumdan 170 personel ve 35 araç ile müdahale çalışması yapıldı" dedi.

AYDIN'DA YILIN İLK TATBİKATI GERÇEGİNİ ARATMADI
AYDIN'DA YILIN İLK TATBİKATI GERÇEGİNİ ARATMADI
AYDIN'DA YILIN İLK TATBİKATI GERÇEGİNİ ARATMADI

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama Kurtarma, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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