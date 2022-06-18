Aydın'da YKS maratonu başladı - Son Dakika
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Aydın'da YKS maratonu başladı

18.06.2022 11:16
Aydın'da YKS maratonu başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrencin ter dökeceği YKS maratonu başlarken, sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrencin ter dökeceği YKS maratonu başlarken, sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Sınavı (TYT) için öğrenciler yakınlarıyla birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Sınav öncesi il genelinde alınan kararla ile öğrenciler sorunsuz şekilde sınava girecekleri sınav merkezlerine ulaşırken, polis ekipleri de sınava geç kalan, evrak eksiği olan yada yanlış okula gelen öğrencilerin imdadına yetişti. Sınav giriş saatine kadar aralıksız olarak zor durumda kalan öğrencileri sınava yetiştiren polis ekipleri ayrıca sınav merkezlerinin çevresinde de güvenlik önlemleri aldı. ÖSYM'nin 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacağını günler öncesinden duyurmasına rağmen bazı adaylar yine ancak sınava son dakika yetişti.

Öte yandan veliler de sınava getirdikleri çocuklarını sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kızını sınava getirdiğini belirten Meryem Gökkür, "Şu anda kızım sınavda ter döküyor. Ben de burada Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyorum. Dualarıma sadece kızım için değil, tüm öğrencilerimizi katıyorum. İnşallah bu yılki sınav tüm sınava giren çocuklarımız için hayırlı olur ve ileride vatanına milletine hayırlı hizmetler eden bireyler olurlar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavın ilk oturumu olan TYT için bugün ter dökecek öğrenciler yarın ise ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) girecek. - AYDIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da YKS maratonu başladı - Son Dakika

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