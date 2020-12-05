Aydın'da yoğun bakıma 36 yeni yatak - Son Dakika

AYDIN'da Covid-19 vakalarının artmasıyla hastanelerdeki yoğum bakım yatak sayısında sıkıntı yaşanmaması için 36 yeni yoğun bakım yatağı hizmete girdi.

Koronavirüs vakalarının sürekli artış gösterdiği iller arasında bulunan Aydın'da, hastanelerdeki yoğun bakımlarda sıkıntı yaşanmasından dolayı yeni yoğum bakım yatakları takviyesi yapıldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada: "Covid-19 pandemi önlemleri ve tedavisi kapsamında tüm süreçler sürekli güncellenerek ilimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu kapsamda 36 adet yeni yoğun bakım yatağı için monitör, ventilatör (solunum cihazı) ve insan kaynağı oluşturuldu. 100 adet daha yoğun bakım yatağı oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar sonucunda 136 yeni yoğun bakım yatağı oluşturularak, yoğun bakım yatak kapasitesi yaklaşık yüzde 20 oranında artırılmış olunacak. Hastalarımızın tüm ihtiyaçlarını ilimizde karşılamak, il dışına sevk ihtiyacını önlemek için gece- gündüz çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.