Aydın'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Aydın'da yoğun kar yağışı etkili oldu

02.03.2022 23:10
Aydın'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Aydın'ın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Aydın'ın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin Koçarlı, Buharkent, Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu, Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine ilçelerindeki yollarda, ulaşımın aksamaması ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ile tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde belediyeden yardım isteyebileceklerini kaydetti.

Aydın'da yoğun kar yağışı etkili oldu
Aydın'da yoğun kar yağışı etkili oldu

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Büyükşehir Belediyesi, Buharkent, Aydın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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