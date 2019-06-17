Son Dakika Haberleri: Aydın'da yol kenarına bırakılan 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da yol kenarına bırakılan 28 düzensiz göçmen yakalandı

12 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, organizatörlerin yol kenarına bıraktığı 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da yol kenarına bırakılan 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, organizatörlerin yol kenarına bıraktığı 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Mursallı Mahallesi'nde yol kenarında yabancı bir grubun olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 28 şüphelinin Pakistan uyruklu olduğunu belirledi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığında olduğu öğrenilen göçmenlerin ilk ifadelerinde, İstanbul'dan yurt dışına kaçış için organizatörlere 2 bin dolar verdiklerini, Aydın'ın Germencik ilçesine geldiklerinde organizatörün "Araba arıza yaptı. Yaptırıp geleceğim" diyerek bir daha geri dönmediğini söylediği öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Mursallı, Germencik, Aydın, Güncel
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