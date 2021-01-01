Yol kenarında bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Denizli'den Bodrum'a otomobiliyle giden Kerem Kayar, Güzelköy Mahallesi mevkisinde yol kenarında baygın halde yatan kızıl şahini fark etti. Hayvanı aracına alan Kayar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ekipleri, uçmakta zorluk çektiği belirlenen şahini Aydın Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Hizmetleri görevlilerine teslim etti.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gazetecilere açıklama yapan Kayar, "Hayvanı o halde görünce hemen durdum. O şekilde bırakamazdım. Sağ olsun polis memuru arkadaşlar yardımcı oldular. Kısıtlama dolayısıyla veteriner hekimlerin klinikleri de kapalı olduğu için durumu belediyenin veteriner hekimlerine bildirdik." dedi.