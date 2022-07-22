Aydın'da yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

22.07.2022 15:08
Aydın'da yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Halil Songur'un kullandığı 35 AYS 617 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Ali Özevcimen idaresindeki 35 NZ 609 plakalı kargo kamyonetine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Halil Songur ile 9 yolcusu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı Aydın'da trafik kazası: 10 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı - Son Dakika
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