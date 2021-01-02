Aydın'da yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
02.01.2021 18:07
Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden yolcu otobüsünde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe otogarına gelen otobüste arama yaptı. Ekipler, peynir bidonlarına zulalanmış 1 kilogram esrar ele geçirdi.
Batman'dan S.S'nin teslim ettiği uyuşturucu maddeyi Bodrum'dan D.K.Y'nin alacağını belirleyen ekipler Bodrum'da 3, Batman'dan bir kişiyi gözaltına aldı.
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