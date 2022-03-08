Aydın'da Yörükler kadınlar için yürüdü - Son Dakika
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Aydın'da Yörükler kadınlar için yürüdü

08.03.2022 19:02
Aydın'da Yörükler kadınlar için yürüdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yörük Obaları Derneği tarafından yürüyüş düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yörük Obaları Derneği tarafından yürüyüş düzenlendi.

Germencik Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte Dernek üyeleri kadınlara çiçek dağıttı.

Kültür Merkezi önünde tamamlanan yürüyüşte açıklama yapan Aydın Yörük Obaları Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, kadınlar için Türk bayrağıyla yürüdüklerini belirterek, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da Yörükler kadınlar için yürüdü - Son Dakika


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