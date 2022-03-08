Aydın'da Yörükler kadınlar için yürüdü - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yörük Obaları Derneği tarafından yürüyüş düzenlendi.
Germencik Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte Dernek üyeleri kadınlara çiçek dağıttı.
Kültür Merkezi önünde tamamlanan yürüyüşte açıklama yapan Aydın Yörük Obaları Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, kadınlar için Türk bayrağıyla yürüdüklerini belirterek, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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