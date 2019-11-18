Son Dakika Haberleri: Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı
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Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı

6 saat önce

Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.

Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı, System.String[]

Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmamköy Mahallesi'nde yaşayan Yeliz Altındağ (36), eşiyle üç katlı evin çatısını onarırken dengesini kaybedip yere düştü.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Altındağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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