Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı

Altındağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İmamköy Mahallesi'nde yaşayan Yeliz Altındağ (36), eşiyle üç katlı evin çatısını onarırken dengesini kaybedip yere düştü.

Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.

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