Aydın'da yüksekten düşen kadın yaralandı
6 saat önce
Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Aydın'da üç katlı evin çatısını onarırken yere düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İmamköy Mahallesi'nde yaşayan Yeliz Altındağ (36), eşiyle üç katlı evin çatısını onarırken dengesini kaybedip yere düştü.
Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Altındağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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