Aydın'da Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan düzensiz göçmen fotokapan sayesinde yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesi Milli Park'ta karadan ulaşımın olmadığı mevkideki fotokapana bir kişinin görüntüsü yansıdı.
Bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Suriye uyruklu O.K. (20) kıyafetleri ıslak halde bulundu.
Gözaltına alınan O.K, Sisam Adası'na yüzerek gitmeye çalıştığını ancak yorulunca döndüğünü anlattı.
O.K. işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
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