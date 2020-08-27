Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.30 sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler dün 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içinde de bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu  gönderildi. Ekipler tarafından 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.


Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 21:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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