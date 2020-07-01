Aydın'da Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri yılın ilk beş ayında 312 zanlıyı yakalarken, çok sayıda suç aletini de ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Yunus Ekibi" olarak bilinen motosikletli polis timleri suç ve suçlularla mücadelede yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Yunus ekipleri, bu yıl içerisinde ilk beş aylık dönemde yaptıkları çalışmalarda 312 zanlıyı yakalarken 20 çalıntı motosiklet ve otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ekipler, çalışmalarda 25 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. - AYDIN