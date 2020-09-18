Aydın'da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Aydın'da yunus ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durumundan şüphenilerek durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Bulvarı üzerinde uygulama yapan yunus ekipleri içerisindeki şahısların durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde ve S.K. ve F.G. isimli şahısların üstünde arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 20 adet fişek, 14 adet uyuşturucu hap, 60 adet uyuşturucu madde ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. - AYDIN