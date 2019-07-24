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Aydın'da yurt yangını

37 dakika önce

Aydın'da bir öğrenci yurdunun 6. katında çıkan yangında hasar oluştu.

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Aydın'da bir öğrenci yurdunun 6. katında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesinde 8 katlı bir öğrenci yurdunun 6. katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın alt katlara yayılma ihtimali üzerine yurtta kalan bazı öğrenciler tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen bir yurt görevlisine ambulansta müdahale edildi.
Güzelhisar, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
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