Aydın'da yurt yangını
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Aydın'da bir öğrenci yurdunun 6. katında çıkan yangında hasar oluştu.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
'da bir öğrenci yurdunun 6. katında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar
Mahallesinde 8 katlı bir öğrenci yurdunun 6. katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın alt katlara yayılma ihtimali üzerine yurtta kalan bazı öğrenciler tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen bir yurt görevlisine ambulansta müdahale edildi.
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