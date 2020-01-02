Aydın'da yürüyüş için evinden ayrılan yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde 31 Aralık salı günü yürüyüş yapmak için evinden çıkan Ali İbiş'ten (79) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında İbiş'in cansız bedeni, yaklaşık 20 kilometre uzakta Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisinde bulundu.

Donarak öldüğü değerlendirilen İbiş'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.