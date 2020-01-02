Aydın'da yürüyüş için evinden ayrılan yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da yürüyüş için evinden ayrılan yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'da yürüyüş için evinden ayrılan yaşlı adam ölü bulundu

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan kişi, ölü bulundu.

Aydın'da yürüyüş için evinden ayrılan yaşlı adam ölü bulundu, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde 31 Aralık salı günü yürüyüş yapmak için evinden çıkan Ali İbiş'ten (79) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında İbiş'in cansız bedeni, yaklaşık 20 kilometre uzakta Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisinde bulundu.

Donarak öldüğü değerlendirilen İbiş'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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