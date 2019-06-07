Son Dakika Haberleri: Aydın'da zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki
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Aydın'da zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki

45 dakika önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir grup, bir firmanın jeotermal enerji santrali kurmak için satın aldığı arazideki zeytin ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

Aydın'da zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki, System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir grup, bir firmanın jeotermal enerji santrali kurmak için satın aldığı arazideki zeytin ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, bir firma, Pamukören Mahallesi Değirmendere mevkisinde satın aldığı araziye jeotermal enerji santrali kurmak amacıyla arazideki zeytin ağaçlarının bir kısmını kesti.
Zeytin ağaçlarının kesildiğini haber alan bir grup mahalleli, söz konusu bölgede toplandı. Zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı çıkan grup, bu alana jeotermal santrali kurulmasını da istemediklerini dile getirdi.
Zeliha Kurşun, jeotermalin çevreye kötü koku yayacağını söyledi.
Ümmü Genç ise "Çocuklarımızın geleceği
için burada bu santralin kurulmasını kesinlikle istemiyoruz. Buraya gelmesinler başka yere gitsinler." diye konuştu.
Ali Genç de zeytin ağaçlarının kesilmesinin doğru olmadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:54 Kaynak: AA
Kuyucak, Aydın, Zeytin, Güncel
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