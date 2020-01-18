Aydın'da zeytin hırsızlığı zanlısı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da zeytin hırsızlığı zanlısı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da zeytin hırsızlığı zanlısı 5 kişi tutuklandı

18 dakika önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 102 çuval zeytini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Aydın'da zeytin hırsızlığı zanlısı 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 102 çuval zeytini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Gözkayası Mahallesi'ndeki bir zeytinlikten hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Zeytinlikte araştırma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Ekipler, olayın yaşandığı gece 09 HP 441 plakalı kamyonetin mahalleye geldiğini, araca yüklenen 102 zeytin çuvalının da Efeler ilçesindeki bir zeytin sıkım fabrikasına götürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.T, jandarmadaki ifadesinde, zeytinleri İ.E, M.Ş. ve E.A. ile çaldıklarını, daha önce de Evsekler Mahallesi'ndeki bir başka zeytinlikten akrabası A.E. ile aynı suçu işlediklerini itiraf etti.

Ekipler tarafından yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların araca yükledikleri zeytinleri sıkım fabrikasına götürdükleri ve sonrasında zeytin yağlarını almaya geldikleri görülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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