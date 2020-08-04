Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı - Son Dakika

Bölgede yaşayan bazı mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor.

Aydın 'da sabaha karşı kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, ormanlık alana sıçradı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:59

Kaynak: AA

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