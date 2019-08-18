Aydın'da zeytin ve makilik alanda yangın
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zeytin ve makilik alanda çıkan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:16 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde zeytin ve makilik alanda çıkan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.
Yaylaköy Mahallesi'nde Kuşadası- Söke
kara yoluna yakın bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören sürücülerin haber vermesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
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