Son Dakika Haberleri: Aydın'da zeytin ve makilik alanda yangın
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Aydın'da zeytin ve makilik alanda yangın

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zeytin ve makilik alanda çıkan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.

Aydın'da zeytin ve makilik alanda yangın, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zeytin ve makilik alanda çıkan yangında 15 dönümlük alan zarar gördü.
Yaylaköy Mahallesi'nde Kuşadası- Söke kara yoluna yakın bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören sürücülerin haber vermesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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