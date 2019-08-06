Son Dakika Haberleri: Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da zeytinlik alanda yangın

12 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'da zeytinlik alanda yangın, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına Aydın İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verdi.
Olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı. Bazı vatandaşlar da kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.
Güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması
Ultra lüks otelde skandal! İhmal sonucu az daha parmağından oluyordu Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da zeytinlik alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]