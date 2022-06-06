Aydın'da zeytinlik alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Yukarı Pınardere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan zeytin ağaçları ve kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle yakında bulunan yerleşim yerine doğru ilerlemesi kısa süreli panik oluştursa da itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN