Zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarındaki makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara mahalle sakinleri de katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:35 - Kaynak: AA
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