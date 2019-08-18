Son Dakika Haberleri: Aydın'da zeytinliklerde yangın
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Aydın'da zeytinliklerde yangın

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 200 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Aydın'da zeytinliklerde yangın, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 200 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Yenicami, Yenidoğan ve Kemalpaşa mahallelerindeki zeytinlik alanda farklı saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bu bölgelere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülebildi.
Yangınlar sonucu 200 dönüme yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yenidoğan, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:18 Kaynak: AA
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