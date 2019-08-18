Aydın'da zeytinliklerde yangın
40 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 200 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:02 Kaynak: AA
'ın Söke
ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 200 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Yenicami, Yenidoğan
ve Kemalpaşa
mahallelerindeki zeytinlik alanda farklı saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bu bölgelere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülebildi.
Yangınlar sonucu 200 dönüme yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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