Kuşadası'nda zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

08.08.2022 16:12
Kuşadası'nda zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

AYDIN'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

AYDIN'da zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm zeytinlik zarar gördü. Bölgedeki 2 ineği alevlerin arasından inşaat işçileri kurtardı.

Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı köyü yakınlarındaki Mehmet Şükrü Aydınlıkta ve ailesine ait 12 dönümlük zeytinlikte saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki inşaatta çalışanlar, alevleri fark edip itfaiyeye ihbarda bulunurken, bir yandan da yanan bölgedeki 2 ineği kurtardı. Bölgeye 3 itfaiye aracı ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz sevk edildi. Alevler 1 saatte söndürüldü. Arazi sahibi Mehmet Şükrü Aydınlıkta, söndürme çalışmalarını izledi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda, ilk belirlemelere göre, 3 dönüm zeytinlik zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Kuşadası'nda Triatlon Yarışı Ata Yahşi Anısına Düzenlendi Kuşadası'nda Triatlon Yarışı Ata Yahşi Anısına Düzenlendi Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar
Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement