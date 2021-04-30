Aydın'da zift yapım tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aydın'da bir zift yapım tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Ata Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir zift yapım tesisinin bahçesindeki katkı malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 60 ton katkı malzemesinin zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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