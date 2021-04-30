Aydın'da zift yapım tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ata Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren bir zift yapım tesisinin bahçesindeki katkı malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Aydın 'da bir zift yapım tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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