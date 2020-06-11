Aydın'da zihinsel engelli kadına sahte raporla tapuda işlem yapıldığı iddiası - Son Dakika

Aydın'da zihinsel engelli kadına sahte raporla tapuda işlem yapıldığı iddiası

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Emine Akbuğa'nın (56) kendi üzerine kayıtlı 600 bin TL değerindeki arsanın, usulsüz şekilde ve onda biri fiyatına önce noterde sonra da tapuda işlem yapılarak satıldığı iddia edildi.

Aydın'da zihinsel engelli kadına sahte raporla tapuda işlem yapıldığı iddiası, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Emine Akbuğa'nın (56) kendi üzerine kayıtlı 600 bin TL değerindeki arsanın, usulsüz şekilde ve onda biri fiyatına önce noterde sonra da tapuda işlem yapılarak satıldığı iddia edildi. Olayı öğrenince hukuk savaşı başlatan kadının kardeşi Çetin Akbuğa (50), satışın iptal edilmesini, sorumluların da cezalandırılmasını istedi. Konuyla ilgili Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın devam ettiği belirtildi.


Umurlu Mahallesi'nde erkek kardeşi Çetin Akbuğa ile birlikte yaşayan Emine Akbuğa, küçük yaşta geçirdiği trafik kazasının ardından zihinsel ve bedensel engelli oldu. Kardeşi Çetin Akbuğa, 1995 yılında babasının vefat etmesi dolayısıyla üzerlerine kalan arsanın 4 dönümünü ileride rahat bakılabilmesi maksadıyla zihinsel engelli ablasının üzerine tescil ettirdi. Bir dönem sonra zihinsel engelli ablasının üzerindeki 4 dönüm arsanın başka bir kişinin üzerine satışının yapıldığını öğrenen Çetin Akbuğa, yapılan bu satışın hukuksuz olduğunu, zihinsel ve bedensel engelli ablasının hukuki ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek noterde yapılan satışın usulsüz olduğu gerekçesi ile şikayetçi oldu. Bir buçuk yıldan bu yana devam eden hukuki süreçte Çetin Akbuğa, sorumluların gerekli cezayı almalarını, arsanın satışının iptal edilmesini bekliyor.


"Öğrendiğimde şok oldum"


Ablası Emine Akbuğa'nın ilkokul dördüncü sınıfa giderken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda bedensel ve zihinsel engelli hale geldiğini ve uzun süreden beri birlikte yaşadıklarını ifade eden Çetin Akbuğa, "1995 yılında babamın vefat etmesi dolayısıyla bu arsa bizim üzerimize kaldı. Yarından sonra bana bir şey olur düşüncesiyle, bakılabilsin diye bu arsanın 4 dönümünü ablamın üzerine tescil ettirdim. Ben ve eşimin olmadığı bir gün takip yöntemi ile müsait olduğu için rahatlıkla evimize girip, N.K. isimli şahıs ablamı kandırıp, "Çok para vereceğiz" deyip, notere götürerek satış senedi düzenleyerek arsayı, eşi Y.K.'nin üzerine geçirmişler. Ben bunu öğrendiğimde şok oldum. Böyle özürlü ve engelli bir kişinin üzerindeki arsayı nasıl satış yapabilirler diye yetkili mercilere kanunlar çerçevesinde müracaat ettim. Bir buçuk seneden beri tapu iptal davamız sürüyor. Bu olayı gerçekleştiren ve olaya müdahil olan kişilerin de Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıları devam etmektedir" dedi.


"Ablamın hukuki ehliyeti yok"


Yaşanan bu olaydan sonra Aydın'daki hastanelerden tekrar rapor aldığını belirten Çetin Akbuğa, "Hastanelerden ablamın sağlık raporunu yenilemek zorunda olduğumu hissettim. Aydın Devlet Hastanesi'ne müracaat ettik. Hastanede abama 'Hafif sınır düzeyde zeka geriliği' tanısı konuldu. Hastaneden verilen raporda, 'Vesayet altına alınması gerekir, akıl rahatsızlığı vardır' kararı çıktı. Yine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan aldığımız raporda ise, 'Hukuk işlemlerinin anlam ve sonuçlarını yeterli olarak kavrayamayacağı, dava ehliyetinin ve idrak etme kabiliyetinin olmadığı' kanaatine varıldı" diye konuştu.


"600 bin liralık arsayı, 60 bin liraya almışlar"


Ablası Emine Akbuğa'nın üzerine tescil olunan arsanın değerinin onda bir fiyatına usulsüz bir şekilde alındığını iddia eden Çetin Akbuğa, "Bu kişilerin aldıkları arazinin arsanın değeri 500-600 bin liradır. Ablamın hesabına bu satıştan sonra sadece 60 bin lira para yatırılmıştır. Noterde de sadece 8 bin liralık satış senedi ile işlem yapılmış. Nasıl böyle bir işlem yapıldığı benim aklım almamakta. Yani ablamın akli dengesi yok. İşlem yapma yetkisi yoktur. Bu akıl almayan bir şeydir. Bunu yapan kişilerin kanunun öngördüğü çerçevede cezalandırılmasını talep etmek için hukuki süreci başlattım. Bir buçuk seneden beri bu hukuki süreç sürmektedir. Adaletin yerini bulacağına inancım tamdır. Ablamın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da zihinsel engelli kadına sahte raporla tapuda işlem yapıldığı iddiası - Son Dakika
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