Son Dakika Haberleri: Aydın'da zihinsel engelli kişi ağabeyini bıçakladı
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Aydın'da zihinsel engelli kişi ağabeyini bıçakladı

19 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde zihinsel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'da zihinsel engelli kişi ağabeyini bıçakladı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde zihinsel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Cafer S, tartıştığı ağabeyi Ahmet S'yi bıçakla yaraladı.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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