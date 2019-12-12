Aydın'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Aydın'da zincirleme kaza: 4 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 2'si otomobil, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme kaza: 4 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 2'si otomobil, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çine'den Efeler ilçesi yönüne giden Yılmaz Yüksel (57), yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yönetimindeki '09 Yılmaz Yüksel 263' plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, sırayla önündeki, Mehmet Karabulut yönetimindeki 09 L 5957 plakalı hafif ticari araca, Seçil Kanber (34) yönetimindeki 09 LD 004 plakalı otomobile ve Vahit Alper yönetimindeki 48 AF 077 plakalı TIR'a çarptı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan Yılmaz Yüksel, Egecan Yüksel, Seçil Kanber ve Şerafettin Taştekin yaralandı.Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu
Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada! Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:52 Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ Fotoğraflar - Son Dakika
17:52 FETÖ sanığı iş adamına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
17:52 Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:52 Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kahvehanede "uyuşturucunun zararlarını" anlattı Açıklaması - Son Dakika
17:51 KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:55:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]