Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

11.07.2023 10:03

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil ile iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çatak idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Yoldan geçen Halis Atıkan idaresindeki 20 BS 861 plakalı kamyon, otomobilin yaptığı kazayı görüp bölgede duran Emin Bosun'un kullandığı 20 NB 616 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bosun yönetimindeki kamyon, otomobile çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ahmet Çatak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde bulunan, sürücü Çatak'ın kızı Alina Çatak, eşi Keziban Çatak ile diğer kızı Mila Çatak ile yaralanan kamyon sürücüleri sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Alina Çatak, kaldırıldığı Buharkent Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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